Проект благоустройства рекреационного комплекса в Дагестане прошел экспертизу

Проект строительства автопарковок и благоустройства всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане получил положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте Главгосэкспертизы России.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Работы планируется провести в два этапа: площадь первого составит более 195 тыс. кв.м., а второго — более 189 тысяч кв. м. Подрядчик обустроит на территории 19 павильонов для обслуживания населения, павильон для веревочного парка, шесть амфитеатров (один на бульваре и пять на набержной). Также будет обустроена спортивная территория: трибуны, лестницы-сходы и необходимые сети коммуникаций. Волгогасящими бермами из крупного камня укрепят береговую линию протяженностью более 6,5 тыс. м.

На курорте обустроят пять автопарковок, две из них сделают открытыми. Также проектом предусмотрены три надземные многоуровневые парковки высотой по пять этажей. Первая рассчитана на шесть автобусов и 438 легковых автомобилей, вторая — на 693 автомобиля, а третья рассчитана на шесть автобусом и 637 легковых автомобилей.

Мария Хоперская