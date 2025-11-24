В Черноземье 25 ноября будет облачно и без осадков, от -1°C до +5°C

Во вторник, 25 ноября, в Черноземье ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде облачно с прояснениями. Утром температура составит -1°C, днем повысится до +5°C, вечером понизится до +4°C, ночью похолодает до 2°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Воронеже утром ожидается ясная погода при температуре 0°C. Днем будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +5°С, вечером понизится до +2°C, ночью — до +1°C. Ветер — 2м/с.

В Курске также облачно с прояснениями. Утром похолодает до -1°C, днем потеплеет до +4°C, вечером температура составит +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке ожидается малооблачная погода. Утром температура составит 0°C, днём повысится до +4°C, вечером снизится до +1°C, ночью вновь будет 0°C. Порывы ветра — до 4 м/с.

В Орле будет пасмурно. Утром температура опустится до -1°C, днем повысится до +3°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Тамбове прогнозируется похолодание. В течение дня сохранится малооблачная погода без осадков. Утром и вечером температура составит +1°C, днем — +4°C, а ночью опустится до -1°С. Ветер — до 3 м/с.

Егор Якимов