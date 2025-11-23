В Черноземье 24 ноября будет пасмурно и дождливо, от -2°C до +9°C

В понедельник, 24 ноября, в Черноземье сохранится дождливая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -2°C до +9°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде ожидается заметное похолодание. Утром пройдет дождь, температура составит +9°C. Днем будет облачно с прояснениями, температура опустится до +8°C, вечером — до +3°C, а ночью похолодает до 0°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Воронеже в первой половине дня прогнозируется дождь, температура составит +9°С. К вечеру похолодает до +6°C, ночью — до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром возможен небольшой дождь, температура составит +8°C. Днем будет пасмурно и без осадков, до +5°C. К вечеру похолодает до +2°C, а ночью ожидается понижение температуры до –2°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке в первой половине дня пройдет дождь, температура составит +8°C. Вечером — облачно с прояснениями, до +6°C, а ночью — до +2°С. Порывы ветра — до 5 м/с.

В Орле прогнозируется небольшой дождь. Утром температура поднимется до +7°С, днем снизится до +4°С, к вечеру —- до +2°С, а ночью похолодает до 0°С. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Тамбове ожидается пасмурная погода с осадками. Утром и вечером температура составит +8°С, днем поднимется до +9°С, а ночью — до +4°С. Ветер — 4 м/с.

Егор Якимов