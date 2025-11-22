В Черноземье 23 ноября будет пасмурно и дождливо, от +1°C до +10°C

В воскресенье, 23 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. В некоторых регионах также может быть дождь. Температура будет варьироваться от +1°C до +10°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде прогнозируется пасмурная погода и небольшой дождь. Утром температура составит +9°С, днём повысится до +10°C. Ветер — 3 м/с.

В Воронеже в течение дня будет пасмурно, без осадков. Утром температура составит +9°С, днем опустится до +8°С. Ветер до 3 м/с.

В Курске сохранится пасмурная и дождливая погода. В первой половине дня температура составит +4°С, к вечеру повысится до +7°С. Ветер — 4 м/с.

В Липецке предвидится похолодание и небольшой дождь во второй половине дня. Утром температура составит +5°С, днем опустится до +4°С, а ночью поднимется до +7°С. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле сохранится пасмурная и дождливая погода. Утром температура составит +1°С, днем повысится до +2°С, к вечеру — до +3°С, ночью — до +6°С. Ветер — до 4 м/с.

В Тамбове пасмурно и без осадков. Утром температура составит +8°С, днем опустится до +6°С, к вечеру — до +4°С. Ветер — до 3 м/с.

Егор Якимов