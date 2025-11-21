В Петербурге запустили тестовое движение по Красносельско-Калининской линии метро

Первый тестовый поезд прошел по пусковому участку «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Состав из вагонов серии «Ем», недавно выведенных из эксплуатации, преодолел 5-километровый отрезок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной». В ходе обкатки специалисты проверяли работу систем связи, стрелочных переводов и автоматического ведения поездов.

После открытия линии пассажиров будут перевозить современные вагоны «Балтиец» в коричневой цветовой схеме, соответствующие цвету линии на схеме метро.

Артемий Чулков