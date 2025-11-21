В партии «Зеленые» раскритиковали КПРФ за эксплуатацию экоповестки

Сопредседатель российской экологической партии «Зеленые» Александра Кудзагова укорила КПРФ за использование экологической повестки для набора политических очков. Критика коммунистов прозвучала на заседании дискуссионного клуба «Зеленых», которое посетил корреспондент «Ъ».

Политик нашла нечто парадоксальное в том, что в прошлом веке действия «носителей коммунистической идеологии» привели к осушению Аральского моря, а сегодня коммунисты используют тему экологии в своих политических целях.

«Повторить путь "Зеленых" сложно, — заявила госпожа Кудзагова. — Прийти похайповать у помойки – это не наш подход. Пообещать людям быстрое решение и заработать дутых политических очков – это не наш подход».

В дискуссионном клубе нашлись голоса и в защиту коммунистов. Директор по экологическому и социальному консалтингу ООО «Энсор» Александра Леман отметила, что КПРФ были единственной думской фракцией, выступившей против нарушения охранных статусов парка «Сокольники». «Ни "новые" ("Новые люди".— "Ъ"), ни "Единая Россия" – никто больше не вписался, — отметила госпожа Леман. — А коммунисты приехали».

Присутствовавший на заседании «Зеленых» член-корреспондент РАН и экс-министр экологии РФ Виктор Данилов-Данильян также упомянул члена КПРФ в числе депутатов, которые, на его взгляд, «пекутся об экологии». Эколог назвал Сергея Обухова (КПРФ), Анатолия Грешневикова («Справедливая Россия»), Николая Будуева («Единая Россия») и Вячеслава Фетисова («Единая Россия»).

Степан Мельчаков