Планшеты лишили работоспособности

Компания Apple удаленно заблокировала российским блогерам планшеты. Ограничения затронули новую версию iPad Pro M5, которые попали к обозревателям до официальной презентации. Об этом в социальных сетях сообщили несколько техноблогеров. По их словам, они успешно использовали планшеты от Apple с чипом М5 на протяжении месяца, но после очередного обновления устройства заблокировались.

Теперь они больше напоминают по функционалу кирпич, рассказал техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он сам столкнулся с этой проблемой, и теперь снять ограничения невозможно: «Они заблокировали несколько iPad, которые были на руках у людей до презентации, соответственно, компания их заблокировала, наверное, как некие утраченные, потерянные. Это не массовая проблема, но это в очередной раз показывает, что при желании компания может блокировать устройства. Если бы была задача заблокировать, например, все iPhone и iPad на территории Российской Федерации, это было бы вполне возможно. Просто такой задачи сейчас не стоит.

Снять эти ограничения нельзя: устройство просто не проходит онлайн-активацию, соответственно, ни перепрошивка, ни какие-либо другие манипуляции никак не помогут, потому что сервер отвечает, что устройство не может быть активировано, оно и не проходит дальнейший этап настройки. Но это не рядовой случай: заблокированы, скорее всего, все устройства, которые прошли активацию до презентации. Компания может отследить, что это конкретно были за устройства. Я думаю, сотрудники компании пользуются и прототипами, и первыми версиями планшетов до презентации, но, как правило, эти устройства добавлены в так называемый белый лист».

При этом российские блогеры получали на тест и другие устройства до официального релиза. Например, MacBook Pro на процессорах M4, который Apple представила осенью 2024 года. Но с ноутбуками никаких проблем не возникло, они до сих пор работают, отмечают собеседники “Ъ FM”. Главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов считает, что блокировка iPad — не точечная работа технологической корпорации: «Мы не знаем достоверно, заблокировала ли устройства Apple или произошла какая-то системная ошибка в результате обновления до iPadOS 26.2, может быть, это какая-то проблема на стороне устройств или потому, что устройство было активировано до официального старта продаж, там что-то пошло не так.

MacOS и iPadOS — это две разные операционные системы. Я не думаю, что это была точечная работа компании Apple по выявлению конкретных устройств, все-таки это огромная корпорация, ей немножко не до того. Несмотря на то что это был скандал, что это стало достаточно интересным событием, я думаю, что в компании тоже все удивились тому, каким образом устройства попали к блогерам за несколько недель до официальной презентации.

Если мы предполагаем, что это точечная блокировка, тогда это может повториться с теми устройствами, которые были активированы до презентации, потому что такого не должно происходить, если это не устройства разработчиков. Таким образом, компания может перестраховаться от того, чтобы ненадежные партнеры не продавали устройства по завышенным ценам заранее. В принципе, это нормальная практика — не давать устройству за две недели до анонса активироваться и включаться. Я думаю, что Apple до этого тоже дойдет, просто раньше не было таких случаев, сейчас они есть, наверное, они думают, что с этим делать».

Презентация iPad Pro M5 состоялась в октябре этого года. В России цены на них стартуют примерно от 116 тыс. руб. В Apple ситуацию с блокировкой планшетов не комментировали.

Ангелина Зотина