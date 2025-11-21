Александр Кибовский вернул культурное наследие

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского и связанных с ним наследников бывшего председателя Государственного таможенного комитета Анатолия Круглова, скончавшегося десять лет назад. Надзор доказал, что десятки объектов недвижимости, в том числе старинный дом в центре Москвы, где располагалась редакция «Огонька», и транспортные средства, оцениваемые в 1 млрд руб., были получены в нарушение антикоррупционного законодательства. Господин Кибовский отмечал, что его активы имеют законное происхождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кунцевский райсуд Москвы за один день рассмотрел антикоррупционный иск замгенпрокурора РФ Николая Винниченко к экс-руководителю департамента культуры столицы Александру Кибовскому, его бывшей супруге Анастасии Кибовской, еще девяти физическим лицам и пяти юридическим — ООО «Евроком инк», ООО «Карат», ООО «Сити стик», ООО «Консалтинговый центр АК» и ООО «Страстной, 11». В качестве третьих лиц к процессу были привлечены еще шесть компаний.

Представители ответчиков настаивали на проведении слушаний в закрытом режиме, а также просили предоставить господину Кибовскому дополнительное время на ознакомление с материалами дела, но им было отказано.

Сам иск стал результатом проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, проведенной надзорным ведомством в отношении Александра Кибовского.

Чиновник, напомним, является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Было установлено, что господин Кибовский начиная с 2004 года занимал ряд госдолжностей, в том числе замдиректора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства РФ, главы Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, руководителя столичного департамента культуры.

В период работы чиновником, говорится в иске, Александром Кибовским предоставлялись сведения о доходах и имуществе, своих и супруги. С 2010 по 2024 год, по подсчетам надзора, он сам официально заработал 165,6 млн руб.

Анастасия Кибовская, по данным прокуратуры, с 2010 по 2024 год получила 30,3 млн руб. Также от продажи недвижимости и машин супруги получили в это же время 15,7 млн руб. Таким образом, доход господ Кибовских составил более 210 млн руб.

Вместе с тем, отмечает надзор, в ходе проверки установлено, что Александр Кибовский «в период нахождения во власти не соблюдал запреты и ограничения, установленные законодательством о противодействии коррупции».

Чтобы скрыть свое реальное имущественное положение, которое «не могло быть достигнуто» за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства, по данным Генпрокуратуры, оформлялись на родственников, в том числе на отца супруги Юрия Авельцова, и доверенных лиц Андрея Бобкова и Андрея Нероденкова (обвиняется вместе с господином Кибовским в коррупции).

При этом фиктивные владельцы, указывается в иске, не имели финансовой возможности на приобретение оформляемого на них имущества. В частности, указал надзор, в 2014 году чиновник оформил на свою супругу Audi Q5, а на господина Бобкова — квартиру площадью 124,3 кв. м, оцениваемую в более чем 60 млн руб. Впоследствии, по данным надзорного ведомства, чиновник приобрел еще несколько десятков объектов недвижимости: квартир, долей в них, нежилых помещений, транспортных средств премиум-класса, которые были оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, сообщается в иске, от операций с ценными бумагами, согласно сведениям налогового органа, Александром Кибовским в 2020–2024 годах получен доход в размере 37 млн руб., который не может быть признан законным, поскольку «получен от преобразования денежных средств, полученных в результате совершения коррупционного правонарушения».

Также прокуратурой установлено, что Андрей Нероденков являлся руководителем ООО «Страстной, 11», в собственности которого находятся земельный участок площадью 1389 кв. м на Страстном бульваре в Москве и расположенное на нем здание —объект культурного наследия «Дом потомственной почетной гражданки С. И. Елагиной, 1890-е гг., арх. А. А. Драницын». В 1920–1938 годах в здании располагалась редакция журнала «Огонек», основателем и редактором которого являлся Михаил Кольцов.

В целях увеличения стоимости активов компании и в дальнейшем извлечении совместно с Нероденковым А. Г. имущественной выгоды от продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Страстной, 11» Александр Кибовский, говорится в иске, способствовал снятию запрета на реконструкцию здания с увеличением его площади, что противоречило законодательству.

При этом фактическими бенефициарными владельцами ООО «Страстной, 11» с августа 2006 года, отмечает Генпрокуратура, являлись бывший председатель Государственного таможенного комитета РСФСР Анатолий Круглов (умер в 2015 году), а также его дочери Анна Круглова-Арутюнян, Маргарита Нероденкова-Круглова и супруг дочери Андрей Нероденков (соответчики по иску).

Генпрокуратура просила суд обратить в доход государства активы ответчиков: 100% долей ООО «Страстной, 11» (номинальной стоимостью около 70 млн руб.), их доли и пакеты акций в других компаниях, десятки объектов недвижимости — жилые и нежилые дома и помещения, доли в них, машино-места, земельные участки в Подмосковье, 15 автомобилей и мотоциклов премиум-класса, а также взыскать с Александра и Анастасии Кибовских 37 млн руб., полученных от операций с ценными бумагами. Решение суда о конфискации активов в 1 млрд руб. было обращено к незамедлительному взысканию.

Адвокат Александра Кибовского Юлия Потапова сообщила "Ъ", что не согласна с судебным решением и будет обжаловать его в апелляции. Ранее господин Кибовский указывал, что основным ответчиком выступает не он, а наследники покойного Анатолия Круглова, в том числе его зять бизнесмен Нероденков. По данным господина Кибовского, все его имущество было приобретено за зарплату, на что «есть четкие документы».

Александр Игорев; Мария Локотецкая