«Только наедине с самим собой ты можешь понимать действительно важное»

В Екатеринбурге в галерее «Главный проспект» обновили экспозицию залов — одновременно открылись три выставки. На первом этаже представлены «лестничные» картины Сергея Лаушкина. На втором — три зала посвящены жизни Николая Рериха и его творчеству, еще один — выставке «Наедине» художницы Юлии Симановой.



Галерея «Главный проспект» открыла три новых выставки: Николая Рериха, Сергея Лаушкина и Юлии Симановой. Несмотря на то, что художники в своей работе опирались на разные концепции, экспозиции вместе так или иначе посвящены осмыслению не только мира, но и места человека в нем.

В большом зале на первом этаже разместилась выставка Сергея Лаушкина. Как рассказал сам художник, последние 10 лет он пишет ступени. Ступени для него — это повторение ритмов человека, которые он сам создает своим движением. На его картинах не люди вписаны в пространство ступеней, а сами ступени заданы человеческими пропорциями.

«Ступеньки каждый раз открывают новое, то есть это некая бесконечность. Ты сам не знаешь и не ожидаешь, на какой ступеньке ты каждый раз окажешься и что она для тебя откроет новое»,— поделился Сергей Лаушкин.

Он рассказал, что за время, пока работает с этой темой, его восприятие ступеней тоже менялось. В работах серии «Стекающие» человеческие фигуры перевернуты, такие решения автор объяснил следующим образом: «Когда романтика возникает, тебя переворачивает. Не в плохом смысле — ты смотришь не под ноги, а вверх».

Три зала заняли экспонаты, посвященные Николаю Рериху, объединенные в выставку «Мир Рериха».

«Николая Рериха мы знаем как великого художника, кисти которого принадлежит более 7 тыс. полотен, но он мало известен как мыслитель, общественный деятель, который много вложил труда в развитие культуры России»,— сказал вице-президент Международного центра Рериха (МРЦ) Александр Стеценко.

Он пояснил, что в первом зале экспозиции представлены предметы и работы, связанные с центральноазиатской экспедицией Рерихов.

Директор Музея имени Н. И. Рериха Наталья Черкашина рассказала, что на выставку привезли более 200 экспонатов, среди которых картины, написанные в ходе путешествия, — всего их было сделано более 500. В «Главном проспекте» размещены работы из серий «Знамена Востока» и «Его страна». Помимо этого, представлены вещи семьи: одежда, патефон, который провел с ними в путешествии более пяти лет, халат Рериха, сшитый ламой.

В зале по соседству представлено полотно «Знамя мира», созданное Николаем Рерихом, которое побывало в космосе, и на нем расписались космонавты. Здесь же есть фото и видео этого полета и другие исторические фотографии.

В третьем зале размещены современные репродукции работ Рериха и скульптуры. Как пояснила госпожа Черкашина, в первую очередь здесь стремились создать образ его живописи, мышления, философии. Атмосфера зала создается не только работами, но и их специфическим расположением, затемненным пространством с цветными световыми акцентами, звуковым оформлением.

«Это ученый мирового уровня, который обладал филигранной техникой. Но это не просто картины, которые можно лицезреть, практически все из них имеют важное второе дно — духовную составляющую»,— сказал научный сотрудник УрО РАН Алексей Макаров.

В еще одном зале — выставка «Наедине» Юлии Симановой, на которой представлены ее работы разных лет. Сама художница отмечает, что картины проникнуты «личной интонацией», которая кажется ей важной.

«Только наедине с самим собой ты что-то можешь понимать действительно важное. И художник — наедине с собой и своими материалами, и зритель, который попадает на выставку, тоже находится наедине с картинами»,— пояснила госпожа Симанова название выставки.

Показывая свои работы, она рассказала, что большинство из них связано с телесностью, в первую очередь — женской, поскольку, по ощущению автора, женское тело сильнее реагирует на среду вокруг себя. Например, картина «Баланс» написана в период коронавирусного локдауна. Юлия Симанова поделилась, что именно тогда ощутила состояние мира, который «балансирует на кончике пальчика»: как только что-то произойдет и нарушит этот баланс, «мир не упадет, но возникнет это ощущение шаткости».

Выставки пробудут в «Главном проспекте» до 1 марта.

Анна Капустина