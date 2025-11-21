Надзор добивается от администрации Астрахани выплаты 12,8 млн за ущерб почвам

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора добивается от администрации Астрахани выплаты суммы в размере более 12,8 млн руб. за причиненный почвам ущерб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление провело проверку по обращению гражданина в августе этого года и выявило несанкционированную свалку отходов производства и потребления в районе ул. Политехническая, 1 в Ленинском районе Астрахани. Общая площадь загрязнения составила 294,8 кв. м.

Надзорное ведомство объявило предостережение в адрес администрации Астрахани о недопустимости нарушений обязательных требований. Специалисты оценили сумму причиненного почвам вреда — свыше 12,8 млн руб. Если власти не возместят вред в добровольном порядке, управление Росприроднадзора обратится в суд.

Павел Фролов