Reuters узнал о подготовке Европой альтернативы плану Трампа по Украине

Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением по урегулированию на Украине. Об этом агентству Reuters сообщили три источника. По их данным, к работе над предложением могут присоединиться и другие страны Европы. План европейских союзников Киева подготовлен в ответ на инициативу США, которая состоит из 28 пунктов.

Как писал Reuters, страны Европы выступили против нового плана президента США по урегулированию конфликта на Украине. «Мирный план» Дональда Трампа состоит из 28 пунктов. Он предполагает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек. США обязуются предоставить Киеву гарантии безопасности при условии отказа Украины от вступления в НАТО.

США пригрозили Украине прекращением помощи в случае отказа подписать план к 27 ноября. Однако это произойдет не раньше, чем через две недели, сообщил источник WP.