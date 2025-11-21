В Новой Таволжанке при ударе ВСУ погибла супружеская пара, их сын получил ранения

В результате целенаправленного удара ВСУ по автомобилю в белгородском селе Новая Таволжанка погибла супружеская пара, их 4-летний ребенок получил ранения средней тяжести.

Губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили мальчика в Шебекинскую ЦРБ.

После оказания помощи бригада скорой транспортирует ребенка в детскую областную клиническую больницу. «От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Вячеслав Гладков.