Картину Ван Гога продали в США почти за $63 млн
Картина Винсента Ван Гога Piles de romans parisiens et roses dans un verre («Стопки парижских романов и розы в стакане») была продана на торгах Sotheby's в Нью-Йорке почти за $63 млн — на треть выше предварительной оценки. Об этом сообщает портал NL Times. Согласно информации на сайте аукционного дома, подлинность полотна 1887 года подтвердили специалисты музея Ван Гога в Амстердаме.
На том же аукционе произошла еще одна крупная сделка: полотно Фриды Кало El sueno (La cama) («Сон (Кровать)») продали за $55 млн, что сделало его самым дорогим произведением женщины-художницы в истории аукционных продаж.
Отдельно на другом аукционе Sotheby’s рисунок Ван Гога Le Semeur dans un champ de bl au soleil couchant («Сеятель на пшеничном поле на закате») был продан за $11.2 млн. Это рекордная сумма для работы, созданной исключительно пером и тушью.