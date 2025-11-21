Астраханскую организацию оштрафовали на 900 тыс. за отсутствие света в домах

В Астраханской области прокуратура добилась восстановления прав семьи участника СВО на получение услуг электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что сетевая организация в течение положенных по закону шести месяцев в рамках договоров не подключила дома граждан, включая семью участника СВО, к сетям электроснабжения. Благодаря принятым надзорным ведомством мерам 12 домов и земельных участков граждан в настоящее время присоединены к сетям.

По постановлению прокуратуры антимонопольный орган привлек организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. Ей назначен штраф в 900 тыс. руб.

Павел Фролов