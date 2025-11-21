Фигурантам дела о съемках детской порнографии в Петербурге дали до 19 лет колонии

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительные приговоры пятерым фигурантам по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и использовании детей для изготовления порнографии (пп. "а", "б", "в", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Вину признала лишь одна подсудимая — Екатерина Петропавловская. Остальные фигуранты утверждали, что занимались «продвижением идей нудизма». По версии защиты, съемки обнаженных детей были частью творческого процесса для фильма «Одетые солнцем» о семейном натуризме.

Суд встал на сторону следствия, которое установило, что с 2018 по 2021 год группа систематически склоняла несовершеннолетних к участию в съемках порнографии для распространения в интернете.

Петропавловская получила 17 лет колонии общего режима, Валерий Радькович — 16 лет строгого режима, Денис Борисов — 19 лет строгого режима, Максим Малышев — 15 лет строгого режима, Ирина Морзюкова — 14 лет общего режима. Всех осужденных по делу лишили права работать с детьми на срок от 15 до 19 лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски, взыскав с Радьковича и Борисова по 800 тыс. рублей в пользу каждой из трех потерпевших, а с Малышева и Морзюковой по 300 тыс. рублей также в пользу каждой потерпевшей.

Артемий Чулков