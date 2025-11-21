Трамп пригрозил России «очень мощными» санкциями в скором времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции в отношении России. Эти санкции, по его словам, будут призваны усложнить продажу российской нефти.

«Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», — сказал Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

Господин Трамп добавил, что пока не собирается отменять уже действующие санкции против нефтяных компаний России. 22 октября США ввели блокирующие санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛА и их «дочек». Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя на зарубежные активы.