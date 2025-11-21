Чемпионка Украины по пауэрлифтингу осуждена на 19 лет за покушение на российского офицера

2-ой Западной окружной военный суд приговорил 42-летнюю чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам колонии общего режима, сообщает «РИА Новости». Ее обвиняют в госизмене, обучении терроризму и диверсионной деятельности, диверсии и подготовку теракта. Гособвинитель просил назначить фигурантке 23 года.

Юлия Лемешенко родилась в Старом Осколе, жила в Воронеже. В 2014 году она переехала

с мужем и ребенком в Харьков. В 2021 году она выиграла чемпионат Украины по пауэрлифтингу. После начала СВО она присоеденилась к «Легиону "Свободная Россия"» (признан террористическим и запрещен в РФ), где ее обучили стрельбе, управлению дронами, способам ведения наружного наблюдения и изготовлению взрывчатки.

В октябре 2025 года она взорвала опоры линии электропередач неподалеку от Санкт-Петербурга. Затем фигурантка отправилась в Воронеж. В ноябре украинские кураторы попросили ее найти командира авиабазы полковника Алексея Лободу. Она вели за ним наблюдение и в это же время собрала две бомбы, готовя, по материалам дела, покушение на военного. Вскоре она была задержана сотрудниками ФСБ.

Выступая в суде, Юлия Лещенко заявила, что признает фактическую сторону преступления, однако не считает себя виновной. Подорвав ЛЭП, она стремилась вывести из строя завод по производству беспилотников. Она также заявила, что стремилась «любым способом помочь Украине», однако не хотела, чтобы ее действия повлекли человеческие жертвы. Полковника Лободу она якобы взрывать не собиралась, а хотела передать бомбы другим украинским агентам.

Находясь в СИЗО, Юлия Лещенко просила родственников поспособствовать включению ее в обменные списки. Также она заявила, что в ходе следствия ей угрожали убийством.