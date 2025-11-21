Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ремонт роддома в Александровской больнице направили 73,5 млн рублей

На реконструкцию родильного дома в Александровской больнице выделили 73,5 млн руб. Завершить работы планируется до конца 2025 года, а в здание перенесут женскую консультацию. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.

Фото: Минздрав Ставропольского края

Здание акушерско-гинекологического отделения стояло без ремонта более 40 лет. Рабочие обновили палаты, заменили инженерные системы, кровлю и окна, оборудовали комнаты для выписки и фотозона.

Планируется также отремонтировать фасад и благоустроить прилегающие территории.

Мария Хоперская

