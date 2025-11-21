Создатель «Оземпика» выплатил компенсации за ухудшение зрения от препаратов

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk выплатила компенсации четырем пациентам, у которых возникли проблемы со зрением после использования препаратов для похудения «Оземпик» и «Вегови». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ассоциации Danish Patient Compensation.

Общая сумма компенсаций составила $124 тыс. Однако эта сумма может увеличиться, если будет доказано, что проблемы со зрением повлияли на заработок пострадавших.

На данный момент подано 43 жалобы от пациентов, которые связывают свои проблемы со зрением с приемом «Оземпика» и «Вегови». Речь идет о неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, редком заболевании, вызывающем повреждение зрительного нерва из-за потери кровотока. Это заболевание не поддается лечению и может привести к слепоте.