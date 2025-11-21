Дивиденды по расписанию

Акции ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) дорожали на 2% на новостях о промежуточных дивидендах. Сделать выплаты по итогам девяти месяцев сегодня рекомендовал совет директоров компании. Сумма составит 397 руб. на акцию, доходность — 7,3%. Аналитики допускали, что ЛУКОЙЛ откажется от дивидендов на фоне блокирующих санкций, введенных американскими властями. Сегодня они официально вступили в силу. А на днях Минфин США уточнил, что даже если компания успеет продать свои зарубежные активы, пока действует временное разрешение на сделки, деньги она получит, только когда рестрикции отменят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Даже в таких условиях отказ от выплаты дивидендов был бы для компании неудачным решением, считает руководитель аналитической службы компании AVI Capital Дмитрий Александров: «ЛУКОЙЛ — одна из немногих компаний, которая всегда старалась на российском рынке наращивать объемы выплат (в абсолютном выражении размер дивидендов более или менее рос всегда) и главное — никогда не нарушала свою дивидендную политику. Причем она давно уже была сформулирована таким образом, что ЛУКОЙЛ направляет на выплаты 100% свободного денежного потока. Это может быть в разных видах, например с учетом обратного выкупа акций и так далее, но это сделало его дивидендным аристократом, как сейчас модно говорить.

На современном информационном фоне, конечно, можно спокойно решить, что лучше приберечь ликвидность для чего-то еще, тем не менее компания продолжает действовать так же, как действовала раньше. Это, на мой взгляд, гораздо ценнее с точки зрения будущей ее стоимости. Те объемы ликвидности и свободного денежного потока, которые есть сейчас, безусловно, позволяют спокойно такую выплату делать. Если будут дополнительные приходы денег от продажи, если не будет существенного дисконта, то будет еще проще. Если не потребуется продавать активы, значит, ситуация еще лучше. Мне кажется, все более-менее понятно, и для рынка сильное сокращение выплат или их перенос были бы более негативными решениями».

Окончательное решение по выплате дивидендов примут на собрании акционеров, которое состоится 29 декабря 2025 года. При этом санкции на их выплату никак не повлияют, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: «Мы здесь говорим про дивиденды за прошлые периоды, дополнительных выплат по итогу года, наверное, ожидать не стоит. В этой связи та или иная проблема, связанная с денежными потоками ЛУКОЙЛа, я думаю, будет нивелирована. Поэтому мы ждем дивидендов за весь 2025 год. Второй момент: ЛУКОЙЛ — сильная компания, в этом отношении, конечно, зарубежные активы, средства, которые перечислены на спецсчета, в определенной степени могут повлиять на дивполитику за 2026 год.

Если говорить о текущем моменте, рекомендация совета директоров по дивидендам чуть меньше выплат, которые прогнозировали большинство аналитиков, но, наверное, совет директоров исходил из той ситуации, которая в текущий момент сложилась. Риски, что акционеры проголосуют против выплаты дивидендов, как мы теперь знаем, есть всегда, и ситуация, конечно, может поменяться кардинальным образом. Могут быть введены дополнительные санкции, еще что-то, и собрание акционеров может проголосовать против, но если к этому моменту не произойдет никаких форс-мажоров, я думаю, что собрание акционеров проголосует за».

До 13 декабря ЛУКОЙЛ может проводить операции через международную «дочку», чтобы продать иностранные активы. Потенциальным покупателем изначально выступал нефтетрейдер Gunvor, но сделка столкнулась с резкой критикой со стороны Минфина США, который охарактеризовал компанию как «кремлевскую марионетку». Несмотря на заявление трейдера о ложности этих обвинений, от сделки он отказался.

Астон О'Салливан