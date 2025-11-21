Машинисту из Ртищево огласили приговор за незаконное хранение пороха

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Ртищево по уголовному делу о незаконном хранении пороха (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант, работая машинистом мотовоза, в конце ноября 2019 года нашел около 70 сигнальных петард в мусорном контейнере на территории локомотивного депо в Ртищево. Он знал, что в них есть порох, их применяют на железной дороге для подачи сигнала машинисту о наличии препятствия на путях.

Далее фигурант извлек из находки порох общей массой примерно 1,5 кг и оставил его на хранение в пластиковой бутылке у себя дома. По решению суда он получил три года условно с таким же испытательным сроком и штраф в 20 тыс. руб.

Павел Фролов