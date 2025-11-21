Плавали – знают

Структуры, близкие к депутату Владимиру Плотникову и дружественным ему бизнесменам, вновь пытаются реализовать недвижимость в центре Перми. На продажу выставлены помещения ресторана «Кама» на ул. Сибирской, 25. Также в этом здании работают караоке-бар «Баритон» и винотека. Это уже не первая попытка продать ресторанный комплекс. Эксперты считают, что, несмотря на несколько завышенную стоимость, объекты найдут своего покупателя.

Два объявления о продаже коммерческих помещений, расположенных в историческом здании на ул. Сибирской, 25, было размещено на «Авито» 20 ноября. Судя по фотографиям, одно из них — на втором этаже здания, площадью 1,1 тыс. кв. м, занимает ресторан «Кама», который впервые был открыт по этому адресу еще в 1941 году. За данный актив продавец намерен получить 165 млн руб. (150 тыс. руб. за 1 кв. м). На первом этаже продается помещение площадью 530 кв. м, которое сдается под ресторан и клуб, за 106 млн руб. (200 тыс. руб. за 1 кв. м). По указанному в объявлении номеру телефона комментировать «Ъ-Прикамье» продажу недвижимости отказались.

Здание на ул. Сибирской, 25, является объектом культурного наследия «Палаты Е. И. Любимовой». Ансамбль строений был возведен в конце XIX века. Согласно данным «2ГИС», помимо ресторана «Кама», в нем расположены танцевальный караоке-бар «Баритон», винотека Wine25, дизайн-бюро интерьеров Оксаны Курапиной. Ранее там также работал ресторан-клуб «Кама & Space jam».

Собственником части помещений в здании выступает правопреемник ныне ликвидированных АО «Кама» и ООО «Спейс-джем» — ООО «Скайс». Общество, зарегистрированное в 1993 году, занимается арендой и управлением имуществом. Согласно Rusprofile, 25% долей компании принадлежат депутату Пермской гордумы Владимиру Плотникову, аналогичной долей владеет Владимир Шарыгин. Учредителями выступают также Сергей Кущенко (24,56% долей) и Рифхат Ибрагимов (24,09%). Выручка общества за 2024 год составила 23 млн руб., чистый убыток — 12 млн руб. Годом ранее оно демонстрировало прибыль в размере 151 тыс. руб.

Бенефициары ООО «Скайс» также владеют Камским кабельным заводом (ООО «Кабель Технологии Инновации»). Кроме того, им принадлежат бизнес-центры: «НИИУМС» на ул. Ленина, 66, «Волна» на шоссе Космонавтов, 61. Также они являются собственниками ООО «Нева», управляющего историческим особняком в центре Перми по адресу: ул. Куйбышева, 31, ООО «Практик-А» (автодилер «Сильвер Моторс»).

Ресторанный комплекс на ул. Сибирской, 25, уже выставлялся на продажу в 2017 году. В то время, помимо «Камы», там работали ныне закрытые ночные клубы Space Jam и «Яма», а также ресторан «Киото». Общая стоимость готового бизнеса на тот момент составляла 305 млн руб. Тогда источник «Ъ-Прикамье» сообщал, что реализация активов является «плановой историей» и связана с продажей ресторанов тех же владельцев в Арабских Эмиратах и Москве. Согласно этой версии, зарубежные проекты компаньонов развивал господин Ибрагимов.

Стоит отметить, что в августе 2024 года планы по развитию двух гастропроектов в здании по ул. Сибирской, 25, анонсировал предприниматель Егор Демкин. Предполагалось, что в рамках зарегистрированного им ООО «Гастро 25» будет создан ресторан сбалансированной здоровой пищи. Вторым проектом должен был стать бар с живой музыкой на цокольном этаже того же здания. Размер инвестиций в проекты оценивался в сумму более 25 млн руб. Однако в ноябре этого года господин Демкин вышел из состава учредителей общества и покинул пост его гендиректора. По данным «Ъ-Прикамье», у инициативы возникли сложности, связанные с согласованием реконструкции в историческом здании.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев назвал заявленную стоимость активов «несколько завышенной» и добавил, что оценивать объект нужно исходя из его доходности. По его словам, ввиду того что здание является объектом культурного наследия, его реконструкцию проводить будет довольно сложно. «Если новый собственник решит перепрофилировать актив, то согласовать это будет непросто. Тем не менее, думаю, что интересанты на объект, находящийся в самом центре города, найдутся»,— подчеркнул господин Ананьев.

Пермский ресторатор, представитель ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») говорит, что в случае с продажей помещений ресторанов важно разделять понятия рынка общепита и недвижимости. По его словам, в 95% случаев смены собственников арендатор остается на месте. Господин Канищев добавил, что сейчас на рынке общепита в Перми наблюдается «небольшая предновогодняя стагнация». «Маржинальность ресторанного бизнеса демонстрирует небольшое снижение. Поэтому он становится чуть менее привлекательным для инвесторов. Хотя в последнее время открытие новых проектов несколько утихло, в целом ситуация на рынке стабильна»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Леонтьева