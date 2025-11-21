ЦРПА: фокус дел о субсидиарной ответственности смещается на «персональную вину»

К субсидиарной ответственности все реже привлекаются лица по формальным признакам, например, лишь за подписание документов. Сейчас для удовлетворения таких требований нужно доказать, что к банкротству привели конкретные действия или бездействие управленца. Об этом рассказал заместитель директора юридического департамента Центра по работе с проблемными активами (ЦРПА) Павел Рябышев на конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников бизнеса», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Если брать судебную практику начала 2010-х годов, то тогда к субсидиарной ответственности никого и не привлекали, если только ты напрямую не сознался, что вывел деньги на подконтрольное общество. В 2015-м практика начала меняться, но, к сожалению, существовал формальный подход: есть документы — виноват, по-другому быть не может. Сейчас суды начинают разбираться, была ли вина или это просто неосторожность»,— объяснил господин Рябышев.

По его словам, среди других трендов подобных дел можно выделить цифровизацию доказательств (арбитражные управляющие и кредиторы исследуют переписки в мессенджерах, электронную почту, историю браузеров), попытки привлечь управленцев за то, что они выбрали не самый лучший вариант спасения компании, а также возрастание роли экспертиз, в том числе психолого-лингвистических — для установления реальных полномочий и мотивов.