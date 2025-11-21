Бывший президент Франции Николя Саркози выпустит книгу «Дневник заключенного». Он выйдет 10 декабря. Издатель — компания Fayard, входящей в медиагруппу миллиардера Венсана Боллоре. Книга посвящена пребыванию политика в тюрьме.

Николя Саркози провел в тюрьме Ла-Санте три недели этой осенью. Он написал в соцсети X, что заключение произвело на него глубокое впечатление. По его словам, «внутренняя жизнь человека в тюрьме становится сильнее», а шум вокруг его приговора, «к сожалению, не утихает».

Господин Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. 25 сентября его приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконном финансировании своей президентской кампании — деньги были получены в 2012 году от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Господин Саркози был освобожден до рассмотрения апелляции 10 ноября. Апелляция запланирована на период с 16 марта по 3 июня.