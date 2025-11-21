Инвестиции улетели в трубу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании в правительстве региона 18 ноября, что программа модернизации газовых сетей в Самарской области недофинансирована на 2 млрд руб. Глава региона сослался на полученный в мае аналитический отчет об эффективности эксплуатации газовых сетей частным оператором ООО «СВГК» в трех районах региона. Речь идет о Ставропольском, Красноярском и Волжском районах. В «СВГК» с озвученными данными не согласились и отметили, что чиновники, вероятно, дезинформировали губернатора.

Вячеслав Федорищев поручил профильному ведомству завершить анализ того, «как в трех районах эксплуатируются сети, переданные частному оператору», и призвал ускорить переход статуса единого регионального оператора газификации ПАО «Газпром», так как работа нынешнего оператора «неэффективна». Решение о переходе статуса единого оператора газификации было принято на заседании штаба по догазификации Самарской области в январе 2025 года. «Мы, конечно же, это решение реализуем, и я прошу протокольно зафиксировать в течение ближайших двух недель проведение очередного штаба по газификации, где эти решения будут доведены до конца. А администрацию губернатора прошу проанализировать, почему решение штаба, которое было принято в январе, до сих пор не выполнено»,— дал поручение губернатор на прошедшем совещании.

На прошлой неделе, 13 ноября, Вячеслав Федорищев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026-2030 годы. Программа среди прочего предусматривает строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям. По данным правительства Самарской области, в регионе заключено более 23,5 тыс. договоров с жителями на бесплатное подведение газа к границам участков. Выполнено около 87% договоров. По данным «СВГК», уровень газификации Самарской области составляет более 94%.

ООО «СВГК» зарегистрировано в 1998 году в Самаре. Основной вид деятельности общества — распределение газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством. Протяженность обслуживаемых «СВГК» газовых сетей — 25 000 км. Собственниками компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются ООО «Самарапром-99» Владимира Аветисяна (84,06%), ООО «База», ООО «Промгаздиагностика», ООО «СВГК». В 2024 году выручка организации достигла 8,5 млрд руб., прибыль составила 628 млн руб.

В этом году прокуратура Самарской области неоднократно сообщала, что на компанию наложены различные штрафы за несоблюдение сроков договоров о подключении к газораспределительной сети. Так, например, в апреле надзорное ведомство сообщило, что «СВГК» оштрафовано на 600 тыс. руб. Как выяснилось в ходе проверки, 10 июля прошлого года компания заключила с физлицом договор о подключении домовладения к сети газораспределения по программе догазификации. Присоединение должно было быть выполнено не позже 18 октября, однако этого не произошло. В августе заместителя генерального директора «СВГК» оштрафовали за другое нарушение. В заключенном в августе 2024 года договоре о догазификации был указан срок подключения не позднее 10 апреля 2025 года, тогда как по правилам подключение для домов, не включенных в региональную программу газификации, не должно превышать 100 дней, то есть окончательный срок наступил бы в конце ноября 2024 года. Так как технологическое присоединение не было выполнено в установленный срок, должностное лицо признано виновным по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

В «СВГК» сообщили, что в компанию со стороны правительства Самарской области не направлялся какой-либо документ, содержащий какие-либо упоминания о двухмиллиардном дефиците вложений в объекты газоснабжения Самарской области в зоне ответственности «Средневолжской газовой компании». «В феврале 2025 года в Ставропольском, Красноярском и Волжском муниципальных районах проводился аудит ряда объектов газоснабжения, включая муниципальные, бесхозные и объекты, находящиеся в эксплуатации “СВГК“. В этом аудите участвовали представители муниципалитетов, сотрудники «СВГК» и группы “Газпром“. По предварительным расчетам, затраты на мероприятия по приведению этих объектов к требованиям нормативных документов были оценены экспертами примерно в 850 миллионов рублей, или 42,5 % от суммы, названной 18 ноября 2025 года губернатором Самарской области. Однако и этот акт проведенного аудита до настоящего времени не поступил в “СВГК“»,— говорится в сообщении компании.

Как пояснили в «СВГК», в 2025 году организация инвестировала в программу социальной газификации около 1 млрд руб. из средств самой компании, специальной надбавки к транспортировке газа и целевых средств, предоставленных единым оператором газификации ООО «Газпром газификация». В компании предположили, что губернатору «кем-то из должностных лиц могла быть передана неточная или искаженная информация», и отметили, что «компания готова во взаимодействии с правительством региона к дальнейшему повышению надежности газоснабжения потребителей».

В августе 2024 года губернатор Вячеслав Федорищев запустил процедуру смены регионального оператора в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава региона отметил, что принял решение исходя из 120 тыс. поступивших от жителей жалоб на ООО «ЭкоСтройРесурс». В ноябре того же года новым региональным оператором по обращению с ТКО стало АО «Экология».

Сабрина Самедова