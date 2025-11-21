Что было взыскано в доход РФ по делу Александра Кибовского

Всего в ответчиках по иску об обращении имущества в доход государства 11 физлиц и 5 юрлиц. В частности, Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ 89 объектов недвижимости в Москве, а также в Дмитровском, Истринском и Одинцовском городских округах Подмосковья. Среди них 20 земельных участков общей площадью более 117 тыс. кв. м; 20 нежилых помещений и зданий (кладовые, гаражи и т. д.), 17 квартир и жилых помещений, 11 домов и машино-места.

Помимо недвижимости в доход РФ отошли: 15 автомобилей, в частности четыре китайских Hongqi и Lixiang, Mercedes-Benz S560 Maybach и Bentley Bentayga V8; четыре мотоцикла марки Indian; 100% в уставном капитале строительной компании «Страстной 11» (владеет зданием и участком в центре Москвы) стоимостью 66 млн руб.; 56 тыс. обыкновенных именных акций «Транспортно-экспедиционной компании» (по данным «СПАРК-Интерфакс», ее выручка за 2024 год составила 35,3 млн руб.). Кроме того, Генпрокуратура добилась взыскания 37 млн руб. с экс-главы департамента культуры Москвы и его бывшей супруги.