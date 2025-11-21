«АукцЫон выпустил новый альбом «Сокровище»

Группа «АукцЫон» после пятилетнего затишья выпустила новую студийную пластинку «Сокровище». В альбом вошли восемь композиций: «Борода», «Топ-топ», «Псалом 37», «Мусульманин», «Трам пам пам», «Юрочка», «Ты сказала мне» и «Лето». Большая часть текстов песен придуманы поэтом и участником группы Дмитрием Озерским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров во время выступления

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров во время выступления

Одной из жемчужин «Сокровища» является баллада, написанная Юрием Парфеновым, выдающимся джазовым музыкантом и композитором, заслуженным артистом России, который ушел из жизни летом этого года. С «АукцЫоном», где господин Парфенов играл на трубе, его связывало почти 15 лет совместного творчества.

За несколько дней до релиза группа выложила в сеть клип Игоря Крутоголова и Лидии Федоровой на песню «Борода», а также информацию по предзаказу альбома на CD и виниле. В Петербурге новую работу группы на этих носителях можно оформить в магазине «Фонотека». Концертные презентации «Сокровища» состоятся 7 декабря в Москве в клубе Base и 10 декабря в Санкт-Петербурге в клубе Aurora.

Владимир Колодчук