Поэма без героини

100-летие Майи Плисецкой отметили в Кремле и Большом театре

Юбилей Майи Плисецкой широко празднуют в России: телепередачи, новые документальные фильмы, новые книги (в том числе мемуары ее брата Азария Плисецкого и кузена Бориса Мессерера), мемориальные гала-концерты. На самых масштабных — в Кремлевском дворце и в Большом театре — побывала Татьяна Кузнецова.

Лишь отношения героев Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова соответствовали названию кремлевского концерта — «Майя. Сюита любви»

Лишь отношения героев Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова соответствовали названию кремлевского концерта — «Майя. Сюита любви»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Лишь отношения героев Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова соответствовали названию кремлевского концерта — «Майя. Сюита любви»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Майя Плисецкая любила праздновать даты — круглые и половинчатые, жизненные и творческие. Лично участвовала в подготовке вечеров, украшая их непременно премьерами, хотя бы маленькими. Но непременно громкими — непохожими на то, что показывала раньше: ее муж, композитор Щедрин, знал, что дарить жене на дни рождения — балеты. Последний из них — «Даму с собачкой» она представила в 1985-м, в 60 лет. Главным поставщиком ее поздних премьер сделался Морис Бежар. Его знаменитое «Болеро» Плисецкая запомнила с великим трудом и безжалостно переиначила «под себя», с боем протащив его в Большой на 35-летие творческой деятельности. Нетерпимый к «отсебятинам» хореограф смирился — трактовка Майи встала вровень с лучшими каноническими исполнениями. И Бежар продолжал работать с неподдающейся балериной, только отныне ставил специально для нее: «Куродзуку», не увиденную Россией, «Айседору» и финальное — «Ave, Майя». Собственно, и умерла Майя Плисецкая в разгар подготовки празднования своего 90-летия, уже придумав его сценарий и лично контролируя креативную часть проекта.

Спустя десять лет выяснилось, что эти незабываемые празднества держались не только на харизме великой балерины, но и на ее неуемной изобретательности и энергии.

Их явно не хватило главным гала к 100-летию балерины: они оказались шаблонными и схожими до деталей. Оба представления были посвящены любовно-творческому союзу композитора и балерины. Но ни одного фрагмента из их совместных постановок представлено не было — никто и не подумал реконструировать хоть что-то из обильно заснятого материала. Кремлевский вечер назывался «Майя. Сюита любви», в Большом попросту — «Майя и Родион». В обоих гала композитора материализовали на сцене. В Кремле «Родион Щедрин» (в деликатно-сдержанном исполнении премьера Большого Владислава Лантратова) находился на сцене почти постоянно, изредка присаживаясь к роялю и соединяя собой разрозненные номера гала. В Большом доминировала спроецированная на задник фотография семейной пары; «композитор» явился лишь однажды, зато в весьма экзотичном воплощении. Смуглый седовласый хореограф Патрик де Бана, рожденный шесть с лишним десятилетий назад в семье немки и нигерийца, станцевал свой новый номер — «Посвящение Майе и Родиону» на «Адажиетто» Малера — в паре с 22-летней Евой Сергеенковой, главной лирической балериной Большого. Целомудрие этого стертого адажио с типовыми арабесками-обводками было несомненным, однако благоговейные прикосновения пожилого «Щедрина» к одухотворенно-отрешенной юной «Майе» все же казались, мягко говоря, неоднозначными.

Балет «Майя. Сюита любви» к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой в постановке режиссера Игоря Теплова и хореографа Виктории Литвиновой на сцене Государственного Кремлевского дворца

Балет «Майя. Сюита любви» к 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой в постановке режиссера Игоря Теплова и хореографа Виктории Литвиновой на сцене Государственного Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Плисецкая, к счастью, в виде персонажа больше не фигурировала. В обоих концертах разные артистки танцевали ее знаковые роли, что само по себе — решение провальное. Понятно, что танцующую Майю уже почти никто не застал, однако киноряд и даже фотографии балерины, демонстрируемые на заднике, давали представление о зияющей пропасти между ней и нынешними исполнительницами. Дело, конечно, не в «физике» — у теперешних балерин и стопы лучше, и шаг больше, и ноги выворотнее. Проблема в том, что почти все они не танцуют, а работают, без видимого удовольствия и артистизма. А потому вместо ролей показывают череду элементов, лучше или хуже исполненных. Можно, например, предпочесть кремлевскую Одиллию Оксаны Кардаш, похожую на вдовствующую эрцгерцогиню, снизошедшую до мелкопоместного дворянчика, приме Большого Алене Ковалевой, выглядевшей как провинциальная кокетка на выданье (причем объектом ее кокетства был зрительный зал, а не простак-Зигфрид Дмитрия Выскубенко). А можно и наоборот, если зачесть Ковалевой в плюс двойные фуэте и проигнорировать минус — провальные пируэты в руках партнера. В любом случае, эти искусственные создания имели мало общего с балетным искусством.

Классические партии с их длинным шлейфом выдающихся актрис прошлого тяготили саму Плисецкую, писавшую брату Азарию: «Всю жизнь занимаюсь только повторением чужих ролей, и еще раз опять повторяться уж нет охоты».

В отличие от Майи, каждый раз создававшей неповторимые прочтения «чужих» ролей, теперешние артистки с их утилитарным копированием Раймонд, Умирающих лебедей, Китри от «повторений» отнюдь не комплексуют. Случаются, конечно, неожиданности: на концерте в Кремле самой яркой оказалась полнокровная Кармен Анны Тихомировой — разбитная, простецкая, дерзкая, ничуть не похожая на Кармен Плисецкой, зато живая. Но выигрышнее выглядели оригинальные номера, пусть несовершенные, зато созданные специально для исполнительниц. В Кремле это была «Сюита любви» в постановке Виктории Литвиновой, которую танцевали Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов — единственная пара в обоих гала, отмеченная той самой «химией», которая позволяют назвать банальное адажио любовным дуэтом. В Большом миниатюру Павла Глухова «Душа» исполнила Диана Вишнёва — балерина, знающая цену мимолетному жесту и умеющая придать значимость даже простой ходьбе на сцене; именно эти качества и позволили сопоставить ее «Душу» с «Айседорой» Майи Плисецкой.

К 100-летию Майи Плисецкой “Ъ” выложил неизданные воспоминания балерины

Сборная Кремля, конечно, проиграла Большому. Не из-за балерин: экс-петербурженки, примы Большого Юлия Степанова и Алена Ковалева — ремесленницы невысокого класса. Победили мужчины — московские танцовщики во главе с легкокрылым Дмитрием Смилевски по-прежнему впереди России всей. Сильно навредила кремлевской команде и хореограф Литвинова, дополнившая фрагменты знаковых балетов своими малограмотными «комментариями». Финал оказался и вовсе провальным: постановщица разделила между 11 балеринами главную партию бежаровского «Болеро», добавив к ним жалкую мужскую массовку, едва заучившую текст. Обвинений в пиратстве со стороны Фонда Бежара можно не опасаться — балет стал совершенно неузнаваемым, как в анекдоте про Карузо, которого «Рабинович напел».

Протокольному «приношению» Большого духоподъемности придал как раз финал, причем то же «Болеро». Только здесь музыка Равеля была исполнена «вживую», и не кем-нибудь, а Валерием Гергиевым. А танцевала экранная Майя Плисецкая — весь балет целиком. Украшая бежаровскую хореографию руками всевозможных оперных «персидок» из своего московского прошлого, наполняя яростью своей борьбы с официозной духотой и окрашивая неотразимым эротизмом. Места которому не должно было быть на советской сцене, но который сиял в партиях даже самых академичных ее героинь, делая их уникальными и незабываемыми.

Татьяна Кузнецова

Фотогалерея

Балерина XX века

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!» &lt;br>Майя Плисецкая родилась в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!»
Майя Плисецкая родилась в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Всю жизнь меня поедом ела тоска по профессиональной классической школе, которую мне толком-то с детства не преподали» &lt;br>В 1934 году Майя Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра (ныне Московская государственная академия хореографии), которое закончила в 1943-м

«Всю жизнь меня поедом ела тоска по профессиональной классической школе, которую мне толком-то с детства не преподали»
В 1934 году Майя Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра (ныне Московская государственная академия хореографии), которое закончила в 1943-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Майя Плисецкая впервые исполнила «Умирающего лебедя» в 14 лет: Суламифь Мессерер адаптировала миниатюру Михаила Фокина специально для ее природных данных. Этот номер, утратив в исполнении Плисецкой трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» балерина будет танцевать до 70 лет

Майя Плисецкая впервые исполнила «Умирающего лебедя» в 14 лет: Суламифь Мессерер адаптировала миниатюру Михаила Фокина специально для ее природных данных. Этот номер, утратив в исполнении Плисецкой трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» балерина будет танцевать до 70 лет

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Элегантность давалась кровью» &lt;br>В Большом театре Майя Плисецкая не протанцевала в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

«Элегантность давалась кровью»
В Большом театре Майя Плисецкая не протанцевала в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся» &lt;br>Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее &lt;br>На фото: балерина с артистом Хорхе Донном, 1970-е

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся»
Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее
На фото: балерина с артистом Хорхе Донном, 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Одежда диктует поведение»

«Одежда диктует поведение»

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая в роли Заремы в балете Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 1948 год

«Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи»
На фото: Майя Плисецкая в роли Заремы в балете Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 1948 год

Фото: Саховский / РИА Новости

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»
На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги»

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги»

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо на музыку Жоржа Бизе, транскрибированную композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо на музыку Жоржа Бизе, транскрибированную композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада» &lt;br> Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами. И все они исчезли вместе с ее уходом из Большого, и из репертуара театра &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции балета «Анна Каренина», 1970-е

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада»
Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами. И все они исчезли вместе с ее уходом из Большого, и из репертуара театра
На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции балета «Анна Каренина», 1970-е

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...»
На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу» &lt;br>На фото: балет «Айседора», поставленный Морисом Бежаром для Майи Плисецкой

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу»
На фото: балет «Айседора», поставленный Морисом Бежаром для Майи Плисецкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит» &lt;br>На фото: балет «Курозука» в постановке Мориса Бежара, 1995 год

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»
На фото: балет «Курозука» в постановке Мориса Бежара, 1995 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка – это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет – это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно – ухожено оно или запущено»

«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка – это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет – это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно – ухожено оно или запущено»

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк»

В ходе карьеры балерина получила звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, испанского ордена Изабеллы Католической, ордена «За заслуги перед Литвой», а также японского ордена Восходящего солнца &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2000 год

В ходе карьеры балерина получила звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, испанского ордена Изабеллы Католической, ордена «За заслуги перед Литвой», а также японского ордена Восходящего солнца
На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Кузнецова  /  купить фото

«И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!» &lt;br>После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

«И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!»
После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения Майи Плисецкой, ее имя было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения Майи Плисецкой, ее имя было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

  • Газета «Коммерсантъ» №216 от 22.11.2025, стр. 4

