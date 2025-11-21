В Балакове литейщик получил ожоги после хлопка, следствие проводит проверку

Следствие приступило к проверке по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего травмирование работника в Балакове Саратовской области (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, сегодня, 21 ноября, на промышленном предприятии в Балакове при выполнении литейных работ получил термические ожоги 53-летний литейщик в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием производственного помещения. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение.

Следствие изучило место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов