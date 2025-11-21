«Возникает слишком много вопросов»

Дедлайн 27 ноября — как сообщают мировые информационные агентства, США дали меньше недели Владимиру Зеленскому, чтобы подписать мирный план. В противном случае Вашингтон грозит прекратить поставки оружия и разведданных. Между тем европейские лидеры дают понять, что готовы противодействовать американскому давлению. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Трамп будет вынужден учесть замечания своих союзников.

Владимир Зеленский, несмотря на коррупционный скандал и в целом неблагоприятный для него политический фон, судя по всему, получил поддержку Европы. Накануне президент Украины встречался со своей фракцией «Слуга народа». Можно так предположить, что он если не подавил бунт соратников, то дал понять, что будет действовать жестко и никакой фронды не допустит.

Между тем в ЮАР открывается саммит G20, где, как известно, не будет ни Дональда Трампа, ни американской делегации. По крайней мере, президент обещал, что ни один чиновник из США на это мероприятие ни ногой. В итоге оно обещает стать весьма интересным. Естественно, климат, экономика, борьба с колониализмом и прочие вводные уходят на второй план. Главной темой будет Украина и попытка создать реальную оппозицию Дональду Трампу. Первую скрипку будет играть Европа, которая обещает связаться с Зеленским, дабы предметно обсудить последние события. Возможно, удастся еще заручиться поддержкой Глобального Юга, который, как известно, не очень доволен Трампом. Хотя, конечно, портить отношения с Россией ему тоже не с руки, но уколоть нынешнего главу Белого дома — это, видимо, с радостью.

При этом тактика союзников «ЕС плюс Украина» остается неизменной, все они дружно рассыпаются в комплиментах 47-му президенту Соединенных Штатов, готовы помочь ему двигаться к миру, но внося свои конструктивные предложения.

СМИ сообщают, что США требуют от Киева подписать мирный план до 27 ноября, в противном случае поставки оружия и разведданных немедленно прекратятся. В Москве заявляют, что никакого плана не видели, в мегафонной дипломатии участвовать не намерены, однако Зеленскому логично сделать соответствующие выводы и начать движение к миру, в том числе в результате эффективной работы Вооруженных сил РФ.

О чем в этой связи необходима сказать? Главная проблема Дональда Трампа — это не Европа, не Зеленский и даже не Москва, а ситуация внутри самих США, его борьба с так называемым глубинным государством, истеблишментом, который явно не в восторге от непредсказуемого и импульсивного лидера. Ответственные чиновники очень не любят, когда их функции передают друзьям и родственникам действующего президента. За примерами далеко ходить не надо. Буквально только что Трамп грозил России «разрушительным мерами», сетовал, что Владимир Путин его подводит, высказывал разочарование российским лидером. На следующий день появляется «секретный план» из 28 пунктов, о котором никто ничего не знал. И вот глава Белого дома грозит уже Украине. Нет гарантий, что завтра все опять не развернется на 180 градусов.

Похоже, Трамп переоценивает свои способности эффективно противостоять сопротивлению системы, сложившейся за годы.

В Европе об этом хорошо знают. Политики там, конечно, специфические, однако способности интриговать и расставлять политические капканы у них не отнять. И, наконец, Россию официально никто к переговорам не приглашал и ее мнение не спрашивал. Нам как бы дают понять через СМИ, что в Кремле в курсе и уже план Трампа одобрили. Однако подобное не означает, что дело обстоит именно так. В общем и целом слишком много вопросов возникает, не правда ли?

Дмитрий Дризе