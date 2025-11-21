«БЭЗРК-Белгранкорм» за девять месяцев нарастил производство мяса птицы на 8%

Белгородский агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» нарастил производство мяса птицы на 8% в январе — сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 218,7 тыс. т. Рост производства зафиксирован на бройлерных площадках в Белгородской и Новгородской областях. Об этом сообщили в самой компании.

Птицефабрика компании «БЭЗРК-Белгранкорм»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Птицефабрика компании «БЭЗРК-Белгранкорм»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор по экономике и финансам «Белгранкорм-холдинга» Александр Ковалев отметил снижение доли прибыли от производства мяса птицы в общей структуре доходов холдинга, которое, по его словам, является «мировой тенденцией в птицеводстве, поскольку мясо птицы относится к бюджетной категории мясных продуктов».

Также за девять месяцев было отгружено на убой 72,9 тыс. т свиней в живом весе, что на 9% больше, чем в прошлом году. Прибыль от продажи свиней занимает первое место в структуре доходов холдинга. Производство приплода и его привес увеличились до 107% к аналогичному периоду 2024 года.

Выпуск инкубационных яиц вырос на 31%, достигнув 128 млн штук, суточных цыплят — на 0,3% до 93,9 млн голов. Производство молока увеличилось на 2% до 14,7 тыс. т, а комбикормов произведено 615,8 тыс. т, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году сообщалось, что «БЭЗРК-Белгранкорм» может вложить 2,5 млрд руб. в восстановление имения Хвостовых у поселка Колодезное в Задонском районе Липецкой области.

Агрохолдинг создан в 1998 году на базе Белгородского экспериментального завода рыбных комбикормов. Основатель и собственник — Александр Орлов. Основные направления деятельности компании — растениеводство, комбикормопроизводство, птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, производство молочной продукции, мясопереработка. Регионы хозяйствования — Белгородская, Липецкая и Новгородская области.

