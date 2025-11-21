Партия «Зеленые» анонсировала планы на думскую кампанию 2026 года

Российская экологическая партия (РЭП) «Зеленые» выдвинет список кандидатов на выборы в Государственную думу в 2026 году. Об этом рассказала «Ъ» сопредседатель партии и глава ее московского отделения Александра Кудзагова.

Госпожа Кудзагова отметила, что партия не будет «ограничивать» членов, желающих попробовать свои силы через одномандатные округа. Упор, тем не менее, будет делаться на голосование по спискам. «Не ставишь себе высоких целей — не достигнешь их. Конечно, мы бы хотели преодолеть пятипроцентный барьер»,— заявила лидер московских «Зеленых».

По словам политтехнолога и члена федерального совета «Зеленых» Андрея Новикова, в общую часть списка партии попадут ее сопредседатели: Александра Кудзагова, Руфина Шагапова (глава башкирского отделения), Андрей Нагибин и Сергей Шахматов.

Сергей Шахматов до этого месяца возглавлял красноярское отделение, но уступил пост 10 ноября. Политик объяснил свой уход из реготделения «подготовкой к новым избирательным кампаниям 2026 года». Как рассказали «Ъ» в партии, ожидается, что господин Шахматов возглавит список «Зеленых» на выборах в Московскую областную думу.

«Зеленым» не нужно собирать подписи для выдвижения списка в Государственную думу, так как у партии есть фракции в двух региональных заксобраниях (в Кабардино-Балкарии и Красноярском крае). «Зеленые» участвовали в думских выборах пять раз. Наибольшего успеха они добились в 1995 году, набрав 1,39% голосов. На последних выборах в 2021 году экологи получили 0,91% голосов. Партия прошла в нижнюю палату парламента лишь однажды — в 1993 году, но тогда ее член избрался по одномандатному округу.

Степан Мельчаков