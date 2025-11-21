«ПДС воспринимается не как эксперимент, а как инструмент для накопления»

По данным Банка России, в Черноземье за девять месяцев 2025 года к программе долгосрочных сбережений (ПДС) присоединились 249,4 тыс. жителей. Сумма взносов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в макрорегионе составила 6,5 млрд руб. О преимуществах и недостатках программы, а также об интересе населения Черноземья к ней рассказал директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков.

Фото: Пресс-служба ФГ «Финам»

ПДС находит отклик у населения и воспринимается не как эксперимент, а как инструмент для накопления. В отдельных регионах, например в Воронежской области, вкладчики внесли 1,9 млрд руб. при почти 70 тыс. договоров, что говорит о достаточном уровне финансовой грамотности и доверия к НПФ. Интерес к ПДС объясняется сочетанием накопительного характера программы и государственной поддержки, что делает её удобной «подушкой» безопасности или инструментом для будущих целей, будь то пенсия, крупные покупки или непредвиденные расходы.

Программа привлекательна благодаря государственному софинансированию, которое позволяет ежегодно получать до 36 тыс. от государства в течение десяти лет, а также налоговым льготам — возможен возврат НДФЛ до 52–60 тыс .руб. в зависимости от ставки. Средства плюс доход от инвестирования застрахованы Агентством по страхованию вкладов до 2,8 млн руб., что обеспечивает значительную защиту. Многие НПФ гарантируют безубыточность инвестиций: если доход отрицательный, убыток покрывается из страхового резерва. ПДС предлагает гибкие форматы выплат — единовременные, пожизненные или срочные, а также досрочное снятие в особых жизненных ситуациях без потери льгот. Накопленные средства могут быть переданы правопреемникам, а деятельность операторов ПДС контролируется Банком России, что повышает надежность и прозрачность программы.

Существуют и ограничения. Лимит страхования Агентством составляет 2,8 млн руб., что может быть риском для желающих накопить больше. Доходность зависит от инвестирования НПФ и может быть невысокой для консервативных вкладчиков. Основная выгода достигается при долгосрочном подходе, зачастую до 15 лет или достижения пенсионного возраста, что снижает привлекательность для тех, кому нужен быстрый доступ к деньгам. Досрочное снятие возможно только в особых случаях, а выбор надежного НПФ особенно важен в регионах с ограниченным числом сильных фондов.

Прогнозы по реализации ПДС в Черноземье остаются позитивными. С учетом текущих темпов программа продолжит привлекать новые сегменты населения: молодых людей для накопления на крупные цели, средний возраст как альтернативу обычным сбережениям, пожилых как доппенсию. Доверие к ПДС будет укрепляться при стабильной доходности НПФ и контроле Банка России. Повышение проникновения может поддерживаться региональными образовательными и маркетинговыми кампаниями, а также возможными улучшениями программы: расширением льгот, удлинением срока софинансирования, увеличением лимитов и введением дополнительных механизмов, например софинансирования со стороны работодателей, что сделает продукт еще более привлекательным для жителей Черноземья.