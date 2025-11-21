Воронежский суд вынес приговор участникам экстремистской религиозной организации

Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор десяти участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Как сообщили в суде, восьмерым подсудимым назначены сроки от шести до семи лет колонии общего режима, еще двум — по шесть лет лишения свободы условно.

В суде было установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2020-го фигуранты дела организовали ячейку организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на территории Воронежа. Несмотря на запрет религиозного движения, они проводили религиозные встречи и богослужения, в том числе по видеосвязи. Подсудимые вину не признали. В региональном управлении Следственного комитета отметили, что преступление было пресечено совместными усилиями сотрудников УФСБ и УМВД России по Воронежской области.

Во время вынесения приговора у суда собралось около сотни человек. Судя по репортажу «Вести Воронеж», конвой выводил осужденных из здания под аплодисменты.

Сергей Толмачев, Воронеж