Ставрополье привлекает 2,8 млрд рублей кредитов под 20% годовых

Министерство финансов Ставропольского края заключило пять контрактов на возобновляемые кредитные линии с двумя крупными российскими банками — Сбербанком и Альфа-банком — на общую сумму 2,8 млрд руб, пишет Интерфакс.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сбербанк получил государственный заказ на четыре кредитных линии с лимитами по 500 млн руб., 500 млн руб., 400 млн руб., 400 млн руб. и одну на 447,2 млн руб. Все аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкурентов, и контракты заключены с единственным участником. Процентная ставка займам установлена на уровне 20% годовых, срок кредитования — один год. Альфа-банк выиграл аукцион на возобновляемую кредитную линию с лимитом 500 млн руб. По контракту сумма платы за кредит составляет 99,5 млн рублей, механизм расчета стоимости держится в секрете. В конкурсе принимала участие ещё одна финансовая структура, но её имя и условия не раскрываются.

Кредитные средства привлекаются для финансирования дефицита регионального бюджета и погашения текущих долговых обязательств. Согласно проекту бюджета на 2025 год, доходы Ставропольского края запланированы в размере 203,6 млрд руб., при расходах в 217 млрд руб., что формирует дефицит в 13,4 млрд руб. или 6,2% от расходной части. Привлечение кредитных ресурсов на год под высокие проценты — один из способов покрытия этого пробела.

Ранее Ставрополье неоднократно пыталось получить займы для бюджетных нужд, но сталкивалось со сложностями в проведении аукционов и поиске кредиторов на приемлемых условиях. В 2025 году региону также списали часть бюджетных кредитов, в частности более 1,2 млрд руб., что было одним из элементов поддержки финансовой устойчивости территории. Однако дефицит оставался значительным, потому и возникла необходимость в привлечении межбанковских кредитных линий.

Высокие ставки финансирования в 20% свидетельствуют о сложной ситуации с государственными финансами и ограниченной доступности дешевых заемных средств в коммерческих банках. Это отражает общую тенденцию по регионам с дефицитом бюджетов, где кредиты под большие проценты часто являются вынужденной мерой для поддержки текущей ликвидности и исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками.

Станислав Маслаков