Петербуржец получил штраф в 350 тыс. рублей за перевод экстремистской организации

Кировский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал внесенного в список терртористов и экстремистов Олега Смирнова на 350 тыс. рублей за перевод денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Фигурант признан виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в августе 2021 года внесенный в список терртористов и экстремистов Смирнов перечислил 7 тыс. рублей на счета ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) после просмотра соответствующего призыва на видеохостинге YouTube.

Подсудимый признал вину и отметил, что средства предназначались для помощи задержанным и привлеченным к ответственности за участие в деятельности организации.

Также фигурант заявил, что переосмыслил содеянное и критически относится к нему «с учетом изменившейся со времени совершения преступления общественно-политической обстановки». Кроме того, в ходе заседания внесенный в список терртористов и экстремистов Олег Смирнов сообщил, что занялся благотворительностью.

Перечисленные 7 тыс. рублей суд обратил в доход государства.

Артемий Чулков