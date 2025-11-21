Замглавы Минпромторга Юрин вошел в совет директоров ЮГК

Акционеры ПАО «Южуралзолото» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять человек, следует из сообщения по итогам собрания. Среди них — заместитель Минпромторга Михаил Юрин и главы департаментов ведомства Иван Марков и Алексей Матушанский.

В совет директоров также вошли:

исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов;

президент УК ЮГК Семен Гринько;

начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов;

бывший глава Highland Gold и Petropavlovsk Денис Александров;

член набсовета Национального расчетного депозитария Дина Микрюкова;

завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов.

ЮГК занимает четвертое место в России по объему производства золота. В 2024 году компания продала 330 тыс. тройских унций драгметалла. Запасы сырья составляют 46 млн тройских унций золота. 67,2% акций ЮГК принадлежит Росимуществу.