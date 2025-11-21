Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замглавы Минпромторга Юрин вошел в совет директоров ЮГК

Акционеры ПАО «Южуралзолото» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять человек, следует из сообщения по итогам собрания. Среди них — заместитель Минпромторга Михаил Юрин и главы департаментов ведомства Иван Марков и Алексей Матушанский.

В совет директоров также вошли:

  • исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов;
  • президент УК ЮГК Семен Гринько;
  • начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов;
  • бывший глава Highland Gold и Petropavlovsk Денис Александров;
  • член набсовета Национального расчетного депозитария Дина Микрюкова;
  • завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов.

ЮГК занимает четвертое место в России по объему производства золота. В 2024 году компания продала 330 тыс. тройских унций драгметалла. Запасы сырья составляют 46 млн тройских унций золота. 67,2% акций ЮГК принадлежит Росимуществу.

