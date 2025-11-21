Верховный суд утвердил запрет на вождение авто после употребления катинонов

Верховный суд (ВС) признал законным запрет на управление автомобилем после употребления катинонов (-кетоамфетамин), следует из опубликованного постановления суда.

Документ касается дела, возбужденному по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) в отношении водителя из Саратовской области Мурата Муртазаева. Из материалов дела следует, что мужчина в апреле 2024 года был остановлен сотрудниками ГИБДД в Энгельсе. Освидетельствование через алкометр не выявило у господина Муртазаева алкогольного опьянения, но признаки этого состояния были. В связи с этим инспекторы направили водителя направили водителя сдавать анализы у врача. По результатам проверки выяснилось, что он употреблял запрещенные психотропные вещества.

Господина Муртазаева оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на управление автомобиле на один год и девять месяцев. Он подал жалобу на составленный протокол и дошел до ВС. Последний отклонил все доводы водителя и подтвердил правильность позиции всех предыдущих судебных инстанций.

Полина Мотызлевская