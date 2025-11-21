Саратовские нарушители ПДД в 2025 году профинансировали дорожный фонд на 2 млрд

С начала 2025 года по 17 ноября в Саратовской области камеры зафиксировали более 2,8 млн нарушений ПДД. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства Федор Котельников.

В дорожный фонд региона поступило 2 млрд руб., учитывая 25% скидку на штрафы и перечисление части средств в федеральный бюджет. Наиболее частыми нарушениями стали превышение скорости, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и нарушения правил остановки и стоянки.

В области установлено 750 комплексов фотовидеофиксации. Из них 520 могут настроить на фиксирование езды без страховки, если будет принято соответствующее решение на федеральном уровне.

Нина Шевченко