Минюст признал иноагентами художника Антона Литвина и священника Павла Заякина

Минюст внес в перечень иностранных агентов саратовскую журналистку Елену Налимову, лютеранского священника Павла Заякина и художника Антона Литвина. Также в реестр иноагентов попали Антидискриминационный центр «Мемориал» и интернет-издание «Аспекты Башкортостана».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 21 ноября в реестре числятся 1116 физических и юридических лиц (в том числе исключенные).

Полина Мотызлевская