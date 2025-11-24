Группа компаний «Метран» выступила партнером XIX международной конференции «Нефтегазстандарт» в Челябинске

В пленарном заседании заместитель генерального директора компании по работе с государственными органами, председатель подкомитета по развитию средств измерений Комитета ТПП России Вячеслав Бурмистров представил доклад о мерах поддержки производства российских средств измерений.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТД «Метран»

Для участников конференции организовали экскурсию на современное производство Метран. Гостям показали автоматизированные линии сборки средств измерений и метрологического оборудования, в том числе высокотехнологичные процессы, включая роботизированную сварку. Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам импортозамещения и развития сервисного обслуживания.

АО «ТД «Метран»