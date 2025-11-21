Подозреваемую в гибели велосипедистки под Волгоградом заключили под стражу

Еланский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в отношении 19-летней жительницы Еланского района, подозреваемой в совершении ДТП, в результате которого погибла велосипедистка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд постановил заключить Евгению Рыбкину под стражу на срок до 18 января. В законную силу решение не вступило. Защита просила применить в отношении фигурантки домашний арест.

Как утверждает следствие, дорожная авария произошла 18 ноября этого года на улице Московской в р.п. Елань. Евгения Рыбкина управляла автомобилем «ВАЗ-2109» в нетрезвом состоянии, не имея права управления транспортом. Она нарушила ПДД, и около магазина «Нюанс» сбила велосипедистку.

Пострадавшая скончалась. Евгения Рыбкина скрылась с места происшествия. Подозреваемую задержали, возбудили в отношении нее уголовное дело по п. п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД России по региону, погибшей велосипедистке было 42 года. Автомобиль «ВАЗ-2109» изъят и помещен на специализированную стоянку.

Павел Фролов