Экс-замминистра ЖКХ Горного Алтая арестовали по делу о взятках

Бывшему замминистра строительства и ЖКХ Республики Алтай предъявлены обвинения в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Максиме Герберте.

По версии следствия, он получил две взятки подрядчиков строительства социально-значимых объектов в регионе за организацию выдачи подложных документов о соответствии выполняемых работ проектной документации. Общий размер подношений составил более 3 млн руб., считают правоохранители.

Решением суда Максима Герберта поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Александра Стрелкова