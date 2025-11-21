Иск за иск

Московский арбитраж хочет взыскать €7,5 млрд с немецкой Wintershall. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, пишут «Ведомости». Ведомство обвиняет нефтегазовую компанию в нарушении запрета России на судебные разбирательства в Гааге. Wintershall начала их в мае прошлого года, сумма исковых требований была соразмерной — €7,5 млрд. Компания занимается добычей энергоресурсов в Норвегии, Германии, работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

Корпорация сотрудничала с «Газпромом» около 17 лет, но в начале 2023-го решила уйти из России. Год спустя Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли немецкой компании должны перейти новым российским собственникам. Но вряд ли постановление суда приведет к прекращению разбирательства за рубежом, считает старший юрист NSP Сергей Бахмисов: «Эта нефтегазовая компания занималась освоением месторождения газа, в частности, у них было уже очень давно Уренгойское месторождение в ЯНАО.

В начале 2023 года она ушла с рынка, впоследствии были изданы указы президента, согласно которым их активы передавались российским компаниям. В связи с этим Wintershall подала иск в Международный арбитраж по договору к Энергетической хартии. Сейчас в производстве находятся два иска к Российской Федерации. То требование, которое Генпрокуратура предъявила в Арбитражный суд города Москвы, как раз связано с этим производством. Примечательно, что запрет вынесен не только в отношении самой компании, но и в отношении арбитров и их юристов.

Наиболее вероятно, что немецкая компания не будет исполнять это решение. Уже давно международные разбирательства у нас замыкаются друг в друге, и очевидно, что разбирательство против Российской Федерации будет продолжено, и российский суд не имеет реальных рычагов для приостановления. Однако определение вынесено, и я сомневаюсь, что Wintershall когда-либо расплатится. Довольно сложно будет взыскать деньги, потому что, судя по всему, у компании уже не осталось практически активов в России, их точно не хватит для погашения долга, а такое решение и в странах ЕС, и в дружественных странах выполнить вряд ли будет возможно. Не знаю, когда эта история закончится, но какой-то аргумент в переговорах уже у российской стороны есть».

По данным Генпрокуратуры, начав разбирательство в арбитражном суде, немецкая компания добивается «ангажированного» решения и его последующего исполнения за рубежом. Ведомство считает, что арбитры в Гааге не отвечают требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости. Потому что их состав — это лица, которые аффилированы с государствами, настроенными к России враждебно.

О перспективах этого дела “Ъ FM” поговорил с партнером юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александром Ермоленко: «На самом деле запрет на судебное разбирательство очень сильно нарушает основные принципы права. Это результат противостояния и деления мира на лагеря, скажем так. Сам факт взыскания штрафа будет означать, что сейчас набирают силу и начинают работать экстраординарные механизмы. Будет ли Wintershall платить? Это сложный и неочевидный вопрос, потому что у этой компании есть интересы в России, есть месторождения, были совместные проекты с "Газпромом", поэтому как бы нельзя просто собраться и уйти. По умолчанию, конечно, они платить не будут. Такое сейчас часто: решение вынесли, но никто не платит. Но в данном случае варианты возможны.

Когда в любой сфере вводится законодательство, которое противоречит каким-то основам, конечно, сначала в это не очень верится и хочется проверить. Получается, что Wintershall проверила. Я думаю, что компании не будут обращаться в международные суды, потому что если это порождает такие проблемы, то зачем они нужны. Либо это могут быть какие-то яркие показательные истории.

В целом это законодательство принято не для того, чтобы собирать штрафы, а для того, чтобы просто никто не ходил в суды. И, скорее всего, это сработает».

Ранее Wintershall утверждала, что потеряла возможность вести бизнес в России и понесла убытки. Но, по версии российской стороны, после начала боевых действий немецкая компания сама прекратила сотрудничать с «Газпромом» и присоединилась к европейским санкциям.

Анна Кулецкая