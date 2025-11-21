В Самаре вынесли приговор таксисту, похищавшему банковские карты и телефоны у клиентов

В Самаре суд признал виновным 42-летнего местного жителя по п. «а», «в» ч. 2, п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража денежных средств с банковских счетов и иного имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, с декабря 2024 года по февраль этого года подсудимый вместе со своим приятелем оказывали услуги такси и похищали банковские карты и телефоны у пьяных клиентов. Деньги с банковских счетов таксисты обращали в свою пользу.

Жертвами стали четыре жителя Самары, у которых украли более 600 тыс. руб. 42-летний местный житель ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сумму невозмещенного в добровольном порядке ущерба осужденный будет возвращать по приговору суда В отношении второго участника преступной деятельности уголовное дело выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева