Житель Чувашии получил условный срок за истязание дочери и супруги

Житель Ибресинского округа признан виновным в истязании супруги и 15-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По данным следствия, в мае—июне этого года в поселке Ибреси 45-летний местный житель неоднократно избивал супругу. Он также систематически применял насилие в отношении несовершеннолетней дочери, которая пыталась вмешиваться в конфликты.

Суд признал его виновным по статьям ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Потерпевшей выплачена компенсация морального вреда в размере 45 тыс. руб.

Анна Кайдалова