ЦБ уточнил прогноз по прибыли банков на 2025 и 2026 годы

Центральный банк обновил прогнозы по прибыли банков на текущий и следующий годы. В опубликованном обзоре за девять месяцев прибыль банковского сектора составила 2,7 трлн руб., что сопоставимо с прошлогодними показателями. По итогам 2025 года ожидается прибыль в диапазоне 3,2-3,5 трлн руб., что немного выше предыдущего прогноза.

Регулятор отметил: если не возникнут разовые факторы, прибыль банков в 2025 году может приблизиться к верхней границе прогнозируемого диапазона. На 2026 год прогноз по прибыли снижен до 3,1-3,6 трлн руб. из-за ожидаемого роста кредитного риска. Это будет компенсировано увеличением маржинальности банковского бизнеса, считают в ЦБ.

Банк России также повысил прогноз по чистой процентной марже на текущий год до 4,4-4,5%. Регулятор отметил, что депозитные ставки показывают чувствительность к снижению ключевой ставки, а это поддерживает высокую маржу. На 2026 год прогноз по марже скорректирован вверх до 4,1-4,5%.