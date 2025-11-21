«Золотая маска» объявила номинантов на XXXII театральную премию
Ежегодная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов за сезон 2024-2025. Об этом сообщила пресс-служба премии.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Претендентами на победу в номинации «Драматический театр большой формы» стали:
- «Бег» (Тюменский Большой драматический театр);
- «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова);
- «Ва-Ва» (Березниковский драматический театр);
- «Гора» (Уфимский государственный татарский театр «Нур»);
- «Залетные» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская»);
- «Где закалялась сталь» (Театр драмы им. Фёдора Волкова);
- «Перед рассветом» («Мастерская «12» Никиты Михалкова»);
- «Преступление и наказание» (Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя);
- «Солнце Ландау» (Театр им. Евгения Вахтангова);
- «Таня» (Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского).
В число претендентов на номинацию «Драматический театр малой формы» вошли постановки «Ионыч» (Театр им. Евгения Вахтангова), «Курьер» (Театр «Центр драматургии и режиссуры»), «Тараканище» (Санкт-Петербургский Большой театр кукол).
Номинантами в категории «Современный балет» стали «Преступление и наказание» (Театр балета Бориса Эйфмана), «Грозовой перевал» (Севастопольский театр оперы и балета), «Конек-горбунок» (Большой театр России). В «Классическом балете» — «Щелкунчик» (Шостакович Опера Балет), «Орфей» (Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского).
В категорию «Опера» вошли 10 постановок, среди них – «Сказки Гофмана» (Шостакович Опера Балет), «Семен Котко» (Большой театр России), «Трубадур» (Приморская сцена Мариинского театра).
«Золотая маска» — национальная премия в области театрального искусства. Она учреждена с 1993 года, а проведение первой церемонии награждения состоялось 13 марта 1995 года в Малом театре.