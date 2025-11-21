Дело чиновницы построилось из взяток

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России завершил расследование резонансного уголовного дела о коррупции экс-чиновников правительства Московской области. По версии следствия, бывший вице-премьер Подмосковья Светлана Стригункова, курировавшая сферу здравоохранения, поставила на поток получение откатов от руководителей стройфирм, задействованных в ремонте региональных медучреждений. Сама экс-чиновница вину отрицает, а давший на нее показания бывший первый замглавы областного минздрава Александр Захаров от них отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Стригункова (2020 год)

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области Светлана Стригункова (2020 год)

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

По данным источников “Ъ”, уже в декабре следователи регионального главка СКР планируют направить в прокуратуру обвинительное заключение для утверждения по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой и ее предполагаемых сообщников. Все они в зависимости от ролей обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), их даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ) или посредничестве в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Сама 46-летняя экс-чиновница свою причастность к каким-либо преступлениям отрицает, придерживаясь, таким образом, позиции, занятой еще во время задержания в апреле прошлого года.

В марте 2024 года сделавшая блестящую карьеру Стригункова оставила свой пост (занимала с мая 2021 года), а через месяц ее пригласили на закончившуюся задержанием очную ставку с одним из бывших подчиненных — первым замминистра областного минздрава Александром Захаровым.

Как сообщал “Ъ”, будучи подозреваемым во взяточничестве, Захаров пошел на сотрудничество с участниками расследования, заключив соответствующее досудебное соглашение. При его аресте в Тверском райсуде столицы сообщалось, что он обладает значительными имущественными и финансовыми ресурсами, при обыске у него были обнаружены крупные суммы денег, кроме того, он имеет доходы в виде процентов от займов физическим лицам, а также от сдачи в аренду не менее семи квартир.

Александр Захаров, якобы сам получивший 34 млн руб. и выполнявший также роль посредника, дал показания на госпожу Стригункову, которую отправили в СИЗО.

Вначале ей вменялось в вину получение взяток, как сообщал “Ъ”, на 123 млн руб., в том числе за общее покровительство от стройкомпании «СТК-Строй». Позднее в СКР отмечали, что, по данным следствия, в 2021–2023 годах Светлана Стригункова и ее подельники получили от руководителей нескольких строительных организаций откаты в 5–10% от общих сумм заключенных госконтрактов. Деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по проведению капитального и текущего ремонта подмосковных медучреждений.

Общая сумма взяток по данному делу превысила 170 млн руб., причем 70%, по данным следствия, себе оставила госпожа Стригункова, а оставшиеся деньги были распределены между другими фигурантами. Всего в деле 13 человек.

Александр Захаров, по некоторым данным, впоследствии отказался от своих показаний на госпожу Стригункову.

Последняя, по данным “Ъ”, содержалась в СИЗО Коломны и Дмитрова. Однако Мособлсуд ходатайство следователей о продлении стражи удовлетворить отказался, отпустив по просьбе защиты госпожу Стригункову под домашний арест. Дома она изучает материалы уголовного дела, объем которого превышает 100 томов.

Один из адвокатов бывшего вице-премьера подмосковного правительства Игорь Запоточный заявил “Ъ”, что вынужден отказаться от комментариев, так как не располагает разрешением своей подзащитной, но выразил надежду на «торжество здравого смысла по этому делу».

Стоит отметить, что по обвинению во взяточничестве, но по другому уголовному делу в одном из подмосковных СИЗО находится коллега госпожи Стригунковой — бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн. Ему вменяется в вину получение незаконного вознаграждения в 25 млн руб. через ректора Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московской области «Корпоративный университет развития образования» Андрея Лубского от директора ООО «Торговый дом "Просвещение-Регион"» Ирины Савенковой. Деньги были откатом за помощь в заключении контракта на поставку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области на общую сумму более 742 млн руб.

Сергей Сергеев