Бизнес по другим правилам: T2 поддержала предпринимателей Ставрополья

T2, российский оператор мобильной связи, выступил генеральным партнером XIII ежегодного конкурса «Бренд Ставрополья», направленного на продвижение лучших региональных бизнеспрактик. Представители компании вошли в состав экспертного жюри и выбрали победителей в специальной номинации – «Бизнес по другим правилам».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Торгово-промышленная палата Ставрополя Фото: Торгово-промышленная палата Ставрополя

T2 активно поддерживает развитие сферы предпринимательства, участвуя в реализации значимых бизнес-инициатив. Один из таких проектов – ежегодный конкурс «Бренд Ставрополья», который Торгово-промышленная палата края организует с 2012 года. Мероприятие работает на повышение узнаваемости региональных производителей и стимулирование конкурентного рынка локальных предприятий.

Принять участие в XIII ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья» могли представители малого и среднего бизнеса – не только заметные региональные игроки, но и молодые стартапы. Компании боролись за звание лидеров в 35 различных номинациях.

Представители T2 вошли в состав экспертного жюри конкурса, а также выбрали лидера в собственной специальной номинации «Бизнес по другим правилам». Победителем в ней была признана компания ООО «Ясномаркет», которая выделилась комплексным подходом к бизнесу и нестандартными решениями. Бренд занимается сопровождением торговли на маркетплейсах, управляет сетью пунктов самовывоза популярных онлайн-площадок и развивает собственную торговую марку зернового кофе.

Награду представителям ООО «Ясномаркет» вручил директор ставропольского филиала T2 Роман Житник. В качестве приза компания получила от оператора платиновый номер и сертификат с бессрочной скидкой на премиальный бизнес-тариф. Специальные предложения для развития бизнеса и памятные презенты от T2 также получили все участники конкурса.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Ставрополье – регион сильных и амбициозных предпринимателей, и мы рады быть частью значимого события. За каждым успешным бизнесом стоит команда людей, которая ежедневно вкладывает в свое дело энергию, профессионализм и веру в результат. Именно такие компании формируют облик региона и задают тон его развитию. Для нас большая честь поддерживать предпринимателей, которые продвигают рынок и задают новые стандарты качества. Уверен, что участие в конкурсе «Бренд Ставрополья» поможет им усилить свои позиции и открыть новые горизонты в расширении бизнеса на еще более высокий уровень».

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088